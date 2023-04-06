Сохраняйте спокойствие. Во Львовской области будут тестировать систему оповещения

Во Львове и области будут тестировать систему оповещения в режиме реального времени без включения сирен. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Оповещение ЦЗ.
В частности, 6 и 7 апреля, в период с 10:00 до 13:00 департаментом по гражданской защите Львовской ОГА будут проводить тестирование территориальной системы оповещения в режиме реального времени, однако сирены не будут включать.
Отмечается, что система будет передавать голосовое сообщение "Проводится проверка системы оповещения в режиме онлайн. Время передачи...".
Ранее мы писали о том, что во Львовской области разоблачили подпольное производство некачественных комплектующих к оружию
Также напомним, что 9 марта во Львовской области российская ракета упала в жилую зону, четыре человека погибли.
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