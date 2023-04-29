Зберігатиметься в особовій справі. В Україні будуть відбирати ДНК-матеріал у військових

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Наразі спостерігається позитивна динаміка в налагодженні цього процесу. Кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів. Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі", - сказано в повідомленні.

Планується, що ДНК-матеріали будуть відбирати у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.