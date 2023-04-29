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Хранится в личном деле. В Украине будут отбирать ДНК-материал у военных

Фото: в Украине будут отбирать ДНК-материал у военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине планируется запустить процесс предварительного отбора ДНК-материала у защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Планируется, что ДНК-материалы будут отбираться у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин.

"В настоящее время наблюдается положительная динамика в налаживании этого процесса. Каждое ведомство нарабатывает индивидуальный порядок отбора и хранения ДНК-материалов. Представители силовых структур заверили, что уже в ближайшее время ДНК людей будет оцифровываться и храниться в личном деле", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, способных обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Раньше на такие анализы могли уйти годы.

Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

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