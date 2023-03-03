Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих, - The Independent

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Мобільні ДНК-лабораторії, надані Заходом, пересуваються країною в поліційних фургонах.



Влада каже, що вона допомагає значно прискорити ідентифікацію тисяч загиблих та збирання доказів воєнних злочинів російських військових для десятків тисяч справ, які ведуться з початку російського вторгнення.

"Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні", - каже керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

Минулого року українська влада виявила понад 400 тіл у братській могилі в Ізюмі, яку було окуповано протягом п'яти місяців російськими військами.



"За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням наявної системи пішло б до п'яти років. Тепер все змінилося", - сказав Болвінов.



За його словами, мобільні комплекси, які їздять країною, можуть обробляти зразки ДНК лише за 100 хвилин.



"Раніше черга на отримання зразків могла тривати роками, родичам, які шукають своїх зниклих близьких, доводилося далеко їздити до лабораторій, а тепер ми можемо встановити відповідність за кілька годин", - каже Болвінов.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Документ важливий для правоохоронної системи та сфери експертно-криміналістичної діяльності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.