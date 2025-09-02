"Зберегти хлопців для України": в ОП пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - сказав Паліса.

Він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі - я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - зазначив заступник керівника ОП.

Паліса також відповів на запитання, чи не підриває це рішення уряду зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 роки за програмою, що з’явилася цього року

"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - зазначив він.