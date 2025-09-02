UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Зберегти хлопців для України": в ОП пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років

Фото: заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса (facebook.com/Pavlo.Palisa)
Автор: Тетяна Степанова

Українська влада дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - сказав Паліса.

Він наголосив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі - я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - зазначив заступник керівника ОП.

Паліса також відповів на запитання, чи не підриває це рішення уряду зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 роки за програмою, що з’явилася цього року

"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - зазначив він.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ. Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

РБК-Україна писало, що від ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.

