Україна може бойкотувати Кубок світу через допуск росіянки

Федерація гімнастики України висловила рішучий протест проти участі російської олімпійської чемпіонки Ангеліни Мельникової у Кубку світу з виклику в Парижі. Українські спортсмени можуть відмовитися від змагань, якщо Міжнародна федерація гімнастики (FIG) не перегляне її статус нейтральної спортсменки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbs .

Росія та Білорусь повертаються на міжнародну арену

Після майже чотирирічної заборони, запровадженої Міжнародною федерацією гімнастики (FIG) у березні 2022 року через вторгнення Росії в Україну, російські та білоруські гімнастки можуть змагатися на міжнародних турнірах.

Від 1 січня 2024 року FIG дозволяє їхню участь лише як «індивідуальних нейтральних спортсменів» (AIN), без національного представництва.

У серпні цього року FIG підтвердила реєстрацію п’яти російських і білоруських гімнасток для Кубка світу з гімнастики в Парижі, серед яких олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Ангеліна Мельникова.

Статус нейтрального спортсмена передбачає відсутність зв’язків із збройними силами, урядом або військовою підтримкою своєї країни.

Мельникова виступає за Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА), підпорядкований Міністерству оборони Росії, та публічно підтримує війну в Україні, використовуючи символ Z у соцмережах.

Українська федерація гімнастики загрожує бойкотом

Президентка ФГУ Ірина Дерюгіна заявила, що Федерація контролюватиме відповідність нейтрального статусу спортсменів критеріям FIG.

"Якщо буде виявлено відхилення від критеріїв, ФГУ вживатиме всіх можливих заходів, щоб запобігти участі таких спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Це включає подання заяв до FIG та протестів організаторам змагань", – сказала Дерюгіна.

Вона додала, що у разі ігнорування вимог української сторони збірна України може бойкотувати Кубок світу в Парижі.

Реакція українських легенд

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва також рішуче виступає проти повернення російських та білоруських спортсменів.

"Спорт не може бути нейтральним під час війни: кожна перемога стає інструментом пропаганди, а участь таких спортсменів підриває цінності, які спорт покликаний підтримувати", - зазначила вона.

Війна забрала життя сотень дітей та спортсменів, тоді як російські та білоруські спортсмени продовжують тренування та змагання", - наголосила Подкопаєва.

Досягнення української команди

Україна завершила чемпіонат світу 2025 року з трьома нагородами: перемога у групових вправах стала другою в історії, команда посіла третє місце у командній першості, а Таїсія Онофрійчук вперше здобула індивідуальну медаль чемпіонату світу.