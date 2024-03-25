Збагатився на 58 млн та придбав завод: експосадовця Сил логістики помістили під варту

"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, 21 березня слідчі ДБР викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Як вдалося з'ясувати, чиновник у 2022-2023 роках набув активів на суму майже 58 млн гривень. Зокрема у нього було знайдено автомобіль Toyota, квартиру в Києві площею 2022 квадратних метри, 53 земельні ділянки на території України. Також з'ясувалось, що йому належить єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Розкрадання у Міноборони

Наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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