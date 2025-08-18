ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зазнавали тиску та переслідувань: Україна повернула з окупації ще 12 дітей

Понеділок 18 серпня 2025 17:36
UA EN RU
Зазнавали тиску та переслідувань: Україна повернула з окупації ще 12 дітей Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще 12 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До України повернули ще 12 дітей, які роками жили під російською окупацією та зазнавали тиску й переслідувань.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, окупанти вривалися до домівок сімей з обшуками, змушували дітей ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти РФ, погрожували примусовим призовом або розлученням із батьками.

Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або щодня стикався з приниженням і страхом.

Нині всі 12 дітей перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території. Їм надають реабілітацію, психологічну допомогу, допомагають відновити документи та повернутися до навчання й нормального життя.

Депортація українських дітей

За оцінкою Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення РФ примусово вивезла з України понад 19,5 тисяч дітей.

Водночас понад тисячу маленьких українців уже вдалося повернути додому, і ця робота триває.

Саме депортація дітей стала підставою для ордерів МКС у Гаазі на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.

Крім того, у квітні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що встановлює відповідальність за незаконне переміщення дітей і їх використання у військових цілях представниками іноземної держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України Діти
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія