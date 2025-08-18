Зазнавали тиску та переслідувань: Україна повернула з окупації ще 12 дітей

До України повернули ще 12 дітей, які роками жили під російською окупацією та зазнавали тиску й переслідувань.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, окупанти вривалися до домівок сімей з обшуками, змушували дітей ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти РФ, погрожували примусовим призовом або розлученням із батьками.

Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або щодня стикався з приниженням і страхом.

Нині всі 12 дітей перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території. Їм надають реабілітацію, психологічну допомогу, допомагають відновити документи та повернутися до навчання й нормального життя.