Подвергались давлению и преследованиям: Украина вернула из оккупации еще 12 детей

В Украину вернули еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией и подвергались давлению и преследованиям.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, оккупанты врывались в дома семей с обысками, заставляли детей ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, угрожали принудительным призывом или разводом с родителями.

Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или ежедневно сталкивались с унижением и страхом.

Сейчас все 12 детей находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории. Им оказывают реабилитацию, психологическую помощь, помогают восстановить документы и вернуться к учебе и нормальной жизни.