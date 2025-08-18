Подвергались давлению и преследованиям: Украина вернула из оккупации еще 12 детей
В Украину вернули еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией и подвергались давлению и преследованиям.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, оккупанты врывались в дома семей с обысками, заставляли детей ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, угрожали принудительным призывом или разводом с родителями.
Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или ежедневно сталкивались с унижением и страхом.
Сейчас все 12 детей находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории. Им оказывают реабилитацию, психологическую помощь, помогают восстановить документы и вернуться к учебе и нормальной жизни.
Депортация украинских детей
По оценке Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения РФ принудительно вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время более тысячи маленьких украинцев уже удалось вернуть домой, и эта работа продолжается.
Именно депортация детей стала основанием для ордеров МУС в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, в апреле Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за незаконное перемещение детей и их использование в военных целях представителями иностранного государства.