Зайшли в тил ще до початку наступу. В ССО розповіли про участь в Курській операції

Так, Сили спецоперацій ЗСУ створили умови для багатошарового тиску на російські війська та для швидкого просування основних сил ЗСУ у Курській області.

"Коли Росія у червні 2024 року продовжувала завдавати гучних авіаударів по Сумщині, малі групи CCO заходили у ворожий тил у Курській області. До початку масштабної операції на Курщині залишалося два місяці", - розповіли військові.

Зокрема, оператори ССО завчасно просувалися територією РФ у рамках підготовки до Курської операції задовго до того, як про основний наступ Сил оборони України дізнався світ.

"Ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах ворога, вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні. Завдяки плануванню, знищення російських систем ППО і складів боєприпасів не залишали противнику можливості швидко реагувати. Точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення", - продовжили в ССО.

Таке виконання дозволило ССО завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ.

"Серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії. Це єдиний раз з часів Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордони Росії. А її військово-політичне керівництво виявилося неспроможним оперативно реагувати на зміну ситуації та асиметричність війни", - констатували у ССО.

У міру просування основних підрозділів української армії вглиб Курщини, групи спеціального призначення та Руху опору ССО у ворожому тилу проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости та переправи.

"Бойова робота координувалася з дружніми підрозділами Сил оборони. Рої дронів також робили свою справу у чистому від ворожих ППО та РЕБ неба. Пілоти БпАК ССО знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових", - додали військові.

Паралельно підрозділи Психологічних операцій ССО сіяли хаос серед цивільних, а російських військових дезорганізували через операцію з кодовою назвою "Сенека", але росіяни спробували переламати хід подій, залучивши до бойових дій війська Північної Кореї наприкінці осені.

"Проте групи спеціального призначення швидко адаптувалися та нанесли військам КНДР чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому", - розповіли в ССО.

Відбиваючи черговий північнокорейський штурм, підрозділ ССО першим захопив документи та зброю військ КНДР, зокрема трофеї розкрили деталі про рівень їхньої бойової, фізичної та ідеологічної підготовки.

"Попри добру екіпіровку та високий бойовий дух, війська Північної Кореї виявилися неготовими до сучасної війни. Удари FPV-дронами тільки підтвердили це. Північнокорейський спецпризначенець, якого оператори ССО першим захопили в полон, вже свідчить в СБУ та надає цінну розвідувальну інформацію", - нагадали спецпризначенці.