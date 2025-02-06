Зашли в тыл еще до начала наступления. В ССО рассказали об участии в Курской операции

Так, Силы спецопераций ВСУ создали условия для многослойного давления на российские войска и для быстрого продвижения основных сил ВСУ в Курской области.

"Когда Россия в июне 2024 года продолжала наносить громкие авиаудары по Сумской области, малые группы CCO заходили во вражеский тыл в Курской области. До начала масштабной операции на Курщине оставалось два месяца", - рассказали военные.

В частности, операторы ССО заблаговременно продвигались по территории РФ в рамках подготовки к Курской операции задолго до того, как об основном наступлении Сил обороны Украины узнал мир.

"Тщательной разведкой и ударами по тыловым структурам врага, они уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе. Благодаря планированию, уничтожение российских систем ПВО и складов боеприпасов не оставляли противнику возможности быстро реагировать. Точечные удары по стратегическим объектам и логистике врага делали невозможным быструю переброску подкрепления", - продолжили в ССО.

Такое выполнение позволило ССО завести по подготовленным маршрутам основной контингент украинских войск.

"Августовское наступление на Курщине началось с минимальным сопротивлением российской армии. Это единственный раз со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска перешли границы России. А ее военно-политическое руководство оказалось неспособным оперативно реагировать на изменение ситуации и асимметричность войны", - констатировали в ССО.

По мере продвижения основных подразделений украинской армии вглубь Курщины, группы специального назначения и Движения сопротивления ССО во вражеском тылу проводили рейдовые операции, засады и саботажи, взрывали мосты и переправы.

"Боевая работа координировалась с дружественными подразделениями Сил обороны. Рои дронов также делали свое дело в чистом от вражеских ПВО и РЭБ небе. Пилоты БпАК ССО уничтожали российские логистические конвои, тяжелую технику и военных", - добавили военные.

Параллельно подразделения Психологических операций ССО сеяли хаос среди гражданских, а российских военных дезорганизовали через операцию с кодовым названием "Сенека", но россияне попытались переломить ход событий, привлекая к боевым действиям войска Северной Кореи в конце осени.

"Однако группы специального назначения быстро адаптировались и нанесли войскам КНДР едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны более 70 лет назад", - рассказали в ССО.

Отражая очередной северокорейский штурм, подразделение ССО первым захватило документы и оружие войск КНДР, в частности, трофеи раскрыли детали об уровне их боевой, физической и идеологической подготовки.

"Несмотря на хорошую экипировку и высокий боевой дух, войска Северной Кореи оказались не готовы к современной войне. Удары FPV-дронов только подтвердили это. Северокорейский спецназовец, которого операторы ССО первым захватили в плен, уже свидетельствует в СБУ и предоставляет ценную разведывательную информацию", - напомнили спецназовцы.