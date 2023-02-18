"Займіть сторону України". Німеччина закликала інші країни дати боєприпаси для Gepard
Німеччина закликає країни, які мають боєприпаси до зенітних самохідних установок Gepard, надати їх Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
"У нас не було таких запасів боєприпасів, оскільки ми думали, що все - війна в Європі закінчилася", - сказала вона.
Бербок зазначила, що Німеччина відновлює виробництво боєприпасів та сподівається заповнити цю прогалину до червня-липня.
За її словами, є кілька країн, які мають запаси таких боєприпасів. Німеччина закликає здійснити їх постачання до України.
"У випадку, коли видно справедливість та несправедливість, агресора та жертву, нейтралітет не є варіантом. Будь ласка, займіть сторону України та сторону гуманітарного та міжнародного права. І це також передбачає постачання боєприпасів, щоб Україна могла захищати себе", - сказала Бербок.
Нагадаємо, що віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек виразив здивування тому, що уряд Швейцарії не погодився передати Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard.
Також з'явилася інформація, що Швейцарія все ж заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні.
Міністерство оборони Німеччини доручило німецькому заводу поставити 300 тисяч снарядів для зеніток Gepard.
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