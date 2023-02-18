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"Займите сторону Украины". Германия призвала другие страны дать боеприпасы для Gepard

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 21:00
"Займите сторону Украины". Германия призвала другие страны дать боеприпасы для Gepard Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия призывает страны, имеющие боеприпасы к зенитным самоходным установкам Gepard, предоставить их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"У нас не было таких запасов боеприпасов, поскольку мы думали, что все - война в Европе закончилась", – сказала она.

Бербок отметила, что Германия возобновляет производство боеприпасов и надеется восполнить этот пробел до июня-июля.

По ее словам, есть несколько стран, у которых есть запасы таких боеприпасов. Германия призывает осуществить их поставки в Украину.

"В случае, когда видна справедливость и несправедливость, агрессора и жертва, нейтралитет не является вариантом. Пожалуйста, займите сторону Украины и сторону гуманитарного и международного права. И это также предполагает поставки боеприпасов, чтобы Украина могла защищать себя", - сказала Бербок.

Напомним, что вицеканцлер Германии Роберт Хабек выразил недоумение, что правительство Швейцарии не согласилось передать Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Также появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.

Министерство обороны Германии поручило германскому заводу поставить 300 тысяч снарядов для зениток Gepard.

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