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Німецький завод отримав велике замовлення на боєприпаси для зеніток Gepard

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Німеччина, Четвер 16 лютого 2023 19:51
Німецький завод отримав велике замовлення на боєприпаси для зеніток Gepard Фото: німецький завод отримав замовлення на боєприпаси для Gepard (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Німеччини доручило німецькому заводу поставити 300 тисяч патронів для зеніток Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Rheinmetall.

"Міністерство оборони Німеччини від імені України доручило Rheinmetall поставити 300 тис. патронів калібру 35 мм для зенітного танка Gepard, який зараз перебуває на озброєнні українських військових. Вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро", - повідомили в компанії.

На заводі в Унтерлюсі компанія Rheinmetall наразі створює додаткові потужності з виробництва боєприпасів середнього калібру. У фірмі заявили, що вони мають запрацювати вже влітку 2023 року. Будуючи цю нову виробничу лінію, Rheinmetall реагує на різке збільшення глобального попиту.

Rheinmetall є одним із провідних світових виробників передових систем зброї для протиповітряної оборони.Це єдиний у світі постачальник технологій керування вогнем, автоматичних гармат, інтегрованих пускових установок керованих ракет і боєприпасів Ahead airburst.

Серед найдосконаліших систем протиповітряної оборони наземного базування – Skyranger 30, встановлений на багатоцільовій колісній броньованій транспортній машині Boxer.

Нагадаємо, обіцяні Німеччиною танки та бронетранспортери мають прибути до України вже у березні 2023 року.

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