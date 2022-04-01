Займет место Сольского. ЦИК признал Божкова из "Слуги народа" избранным депутатом

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоялось вчера, 31 марта в режиме видеоконференции.

"Комиссия рассмотрела указанное Постановление и признала Александра Божкова, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 141, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Кто такой Александр Божков

Родился 30 июля 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95". Также занимал должность исполнительного продюсера Первого Автомобильного канала. Был продюсером проектов на ТРК "Украина".

На парламентских выборах 2019 года кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 141 в списке.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.

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