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Займе місце Сольського. ЦВК визнала Божкова зі "Слуги народу" обраним депутатом

Фото: ЦВК визнала Божкова зі "Слуги народу" обраним депутатом (sluga-narodu.com)
Автор: Марія Кучерявець

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олександра Божкова від "Слуги народу". На місце Миколи Сольського, який став міністром аграрної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-сайт ЦВК.

Чергове засідання Центральної виборчої комісії відбулося вчора, 31 березня в режимі відеоконференції.

"Комісія розглянула вказану Постанову та визнала Олександра Божкова, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 141, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Хто такий Олександр Божков

Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Також обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК "Україна".

На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.

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