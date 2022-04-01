Займе місце Сольського. ЦВК визнала Божкова зі "Слуги народу" обраним депутатом

Чергове засідання Центральної виборчої комісії відбулося вчора, 31 березня в режимі відеоконференції.

"Комісія розглянула вказану Постанову та визнала Олександра Божкова, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 141, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Хто такий Олександр Божков

Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Також обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК "Україна".

На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.

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