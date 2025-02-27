ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Займе місце Кормишкіної. ЦВК визнала Свирибу народним депутатом

Київ, Четвер 27 лютого 2025 18:36
UA EN RU
Займе місце Кормишкіної. ЦВК визнала Свирибу народним депутатом Ілюстративне фото: у Раді з'явиться новий депутат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році.

"ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах", - уточнюється в повідомленні комісії.

Що відомо про Інну Свирибу

Варто зауважити, що Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта.

Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.

Скандал із Кормишкіною

Нагадаємо, Ірина Кормишкіна подала заяву про складання мандата після того, як отримала кілька підозр. Зокрема, йдеться про незаконне збагачення.

Як з'ясували правоохоронці, народна депутатка у 2021-2022 рр. могла придбати майно на 20 млн гривень, але за ці два роки її дохід склав близько 2,7 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісія Верховна рада Депутати
NEWS
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації