Займет место Кормышкиной. ЦИК признал Свирибу народным депутатом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Ирины Кормышкиной, которая была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году.

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Инну Свирибу, следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 148, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - уточняется в сообщении комиссии.

Что известно об Инне Свирибе

Стоит заметить, что Инна Свириба окончила Тернопольский Национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта.

Также она окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования им. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

Работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.

После этого Свириба работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна в Киеве.