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Займет место Кормышкиной. ЦИК признал Свирибу народным депутатом

Киев, Четверг 27 февраля 2025 18:36
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Займет место Кормышкиной. ЦИК признал Свирибу народным депутатом Иллюстративное фото: в Раде появится новый депутат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу народным депутатом Украины. Она заняла место Ирины Кормышкиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Ирины Кормышкиной, которая была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году.

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Инну Свирибу, следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 148, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - уточняется в сообщении комиссии.

Что известно об Инне Свирибе

Стоит заметить, что Инна Свириба окончила Тернопольский Национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта.

Также она окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования им. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

Работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.

После этого Свириба работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна в Киеве.

Скандал с Кормышкиной

Напомним, Ирина Кормышкина подала заявление о сложении мандата после того, как получила несколько подозрений. В частности, речь идет о незаконном обогащении.

Как выяснили правоохранители, народный депутат в 2021-2022 гг. могла приобрести имущество на 20 млн гривен, но за эти два года ее доход составил около 2,7 млн гривен.

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