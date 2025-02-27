Займет место Кормышкиной. ЦИК признал Свирибу народным депутатом
Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу народным депутатом Украины. Она заняла место Ирины Кормышкиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Ирины Кормышкиной, которая была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году.
"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Инну Свирибу, следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 148, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - уточняется в сообщении комиссии.
Что известно об Инне Свирибе
Стоит заметить, что Инна Свириба окончила Тернопольский Национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта.
Также она окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования им. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".
Работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.
После этого Свириба работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна в Киеве.
Скандал с Кормышкиной
Напомним, Ирина Кормышкина подала заявление о сложении мандата после того, как получила несколько подозрений. В частности, речь идет о незаконном обогащении.
Как выяснили правоохранители, народный депутат в 2021-2022 гг. могла приобрести имущество на 20 млн гривен, но за эти два года ее доход составил около 2,7 млн гривен.
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