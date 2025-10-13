UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Займалися диверсіями в Одесі і Львові. СБУ затримала десятьох агентів РФ

Фото: СБУ затримала одно зі зрадників під час закладення вибухівки на залізниці (facebook com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали вісьмох агентів РФ, які проводили диверсії в Одесі. Крім того, ще двох зрадників викрили у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Російськими агентами виявилися чоловіки віком від 19 до 73 років, яких ворог завербував, пропонуючи "легкі заробітки". Ще двох чоловіків росіяни завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

В Одесі затримали місцевого безробітного, який на замовлення РФ збирався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. СБУ затримала його в той момент, коли зрадник намагався закласти вибухівку під рейки.

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій фігурант забрав зі схрону, який окупанти заздалегідь підготували на території обласного центру.

На Одещині затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на залізниці задля ускладнення транспортної логістики ЗСУ. Відео із "роботою" російські агенти надсилали кураторам для звітності.

Крім того, у Львові затримано двох 19-річних місцевих мешканців, які на замовлення РФ підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львів'ян. Їх вербували, видаючи себе за співробітників СБУ, а завдання називали "участю у спецоперації".

Затриманий агентам РФ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, СБУ затримала трьох спільників російських спецслужб на Полтавщині, які здійснювали інформаційні диверсії проти України. Серед затриманих - екс-представник "Партії регіонів" та ІТ-спеціаліст.

Крім того, правоохоронці затримали російських агентів, які займалися підпалами в трьох областях України.

Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні