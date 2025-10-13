Займалися диверсіями в Одесі і Львові. СБУ затримала десятьох агентів РФ

Російськими агентами виявилися чоловіки віком від 19 до 73 років, яких ворог завербував, пропонуючи "легкі заробітки". Ще двох чоловіків росіяни завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

В Одесі затримали місцевого безробітного, який на замовлення РФ збирався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. СБУ затримала його в той момент, коли зрадник намагався закласти вибухівку під рейки.

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій фігурант забрав зі схрону, який окупанти заздалегідь підготували на території обласного центру.

На Одещині затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на залізниці задля ускладнення транспортної логістики ЗСУ. Відео із "роботою" російські агенти надсилали кураторам для звітності.

Крім того, у Львові затримано двох 19-річних місцевих мешканців, які на замовлення РФ підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львів'ян. Їх вербували, видаючи себе за співробітників СБУ, а завдання називали "участю у спецоперації".

Затриманий агентам РФ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.