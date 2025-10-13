Занимались диверсиями в Одессе и Львове. СБУ задержала десятерых агентов РФ

Российскими агентами оказались мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которых враг завербовал, предлагая "легкие заработки". Еще двух мужчин россияне завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.

В Одессе задержали местного безработного, который по заказу РФ собирался взорвать железнодорожную линию во время движения поезда. СБУ задержала его в тот момент, когда предатель пытался заложить взрывчатку под рельсы.

Установлено, что самодельное взрывное устройство фигурант забрал из тайника, который оккупанты заранее подготовили на территории областного центра.

В Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на железной дороге для осложнения транспортной логистики ВСУ. Видео с "работой" российские агенты отправляли кураторам для отчетности.

Кроме того, во Львове задержаны двое 19-летних местных жителей, которые по заказу РФ подожгли местное отделение почты и входные двери в дома львовян. Их вербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ, а задание называли "участием в спецоперации".

Задержанным агентам РФ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Предателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.