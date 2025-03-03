Створив ботоферму для "розгону" пропаганди. СБУ викрила трьох агентів РФ

СБУ затримала трьох поплічників російських спецслужб на Полтавщині, які проводили інформаційні диверсії проти України. Серед затриманих - колишній функціонер "Партії регіонів" та ІТ-фахівець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала на Полтавщині трьох осіб, які займалися інформаційними диверсіями на користь Росії. Зловмисники здійснювали антиукраїнську діяльність, поширюючи пропаганду та дискредитуючи українські сили оборони.

Одним із затриманих є колишній функціонер забороненої "Партії регіонів", який публікував статті для прокремлівських видань, серед яких російське інтернет-видання "Фонд стратегічної культури".

Чоловік підготував десятки публікацій, у яких виправдовував агресію Росії та намагався очорнити українську армію. Для уникнення виявлення він створював контент під псевдонімом та користувався анонімними чатами для спілкування з представниками російських спецслужб.

Фото: Служба безпеки України

Інший затриманий - місцевий мешканець, який вже мав судимість за поширення прокремлівської пропаганди. Під час випробувального терміну він знову порушив закон, розміщуючи на своїй сторінці у Facebook дописи, що заперечували воєнні злочини Росії та закликали до державного перевороту в Україні.

Викриття ботоферми

Крім того, кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією викрили у Горішніх Плавнях ІТ-спеціаліста, який створив ботоферму для поширення проросійських наративів в інтернеті.

Зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів та створював фейкові акаунти в соцмережах. Ці акаунти використовувалися для розповсюдження російського контенту під виглядом нібито українських користувачів. Наразі було нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок.

Затриманим пред'явлено обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за державну зраду та виправдовування агресії Росії.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

Спільна операція проводилася співробітниками СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.