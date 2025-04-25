"Займається хто попало": МЗС зробило жорстку заяву про маніпуляції з "мирними планами"

"Щодо цих всіляких мирних планів, документів і решта. Я вам можу підтвердити, що на переговорах в Лондоні українська сторона, так само як на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного врегулювання", - сказав він.

Три принципові позиції України

За словами спікера МЗС, йдеться не про припинення вогню зараз, не про тишу, а загалом ширше, довше врегулювання.

"Ви прекрасно знаєте ці 3 принципові позиції, які повторював глава МЗС Андрій Сибіга та інші урядовці. Перше - Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську. Друге - Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх збройних сил, сил оборони України, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів. І третя - жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів та союзів", - перерахував він.

Як зазначив Тихий, оце три принципові позиції, яких Україна дотримується і вони лунали і на інших переговорах, "це не є особливим сюрпризом".

"А те, що стосується різноманітних публікацій в ЗМІ, планів якихось, сьогодні я вже ще якийсь новий прочитав, ще хтось оприлюднив, ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, яка іде від МЗС, від президента України, від Офісу президента. Достатньо повідомлень, які окреслюють позицію України", - зазначив спікер.

Позиція МЗС щодо зливів у медіа

Представник МЗС також попросив не реагувати емоційно на різноманітні зливи в медіа.

"Бо ними займається, повірте, хто попало, вибачте, я вам скажу простою мовою, дуже велика частина загалом цих всіх зливів не відповідає дійсності. І коли мене, наприклад, питають на брифінгу про ці повідомлення, то просто існує ризик, що я, коментуючи їх, буду легітимізувати усілякі ці вкиди, які роблять люди, які, повірте, не хочуть ані миру, ані взагалі просування цього процесу. Давайте не допомагати цим людям і орієнтуватися на офіційні повідомлення", - зазначив Тихий.

Ескалація війни Росією за останні 45 днів

Він також нагадав, що 45 днів минуло з моменту, коли Україна погодилася на безумовне повне припинення вогню і логічно з точки зору будь-якого мирного процесу, що спочатку припиняється вогонь і вбивства, і тоді починаються розмови про якісь довгострокові вирішення війни, завершення агресії, як це може бути.

"Ми так бачимо цю логіку, мені здається, що все логічно. Але, на жаль, за ці 45 днів, з тих пір, як Україна погодилась на це повне безумовне припинення вогню, з Росії ми побачили лише ракети, дрони, вбивство дітей, вбивство цивільних, ескалацію терору і якісь знову маніпуляції на тему, що вони ще вимагають від України і її союзників", - пояснив Тихий.

Тому, за його словами, ця пропозиція України і готовність України залишаються в силі, а "Росія може на неї пристати в будь-яку мить, коли Росія обере мир, а не війну".