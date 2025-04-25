"Занимается кто попало": МИД сделал жесткое заявление о манипуляциях с "мирными планами"

"Относительно этих всевозможных мирных планов, документов и прочего. Я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона, так же как на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования", - сказал он.

Три принципиальные позиции Украины

По словам спикера МИД, речь идет не о прекращении огня сейчас, не о тишине, а в целом более широкое, более долгое урегулирование.

"Вы прекрасно знаете эти 3 принципиальные позиции, которые повторял глава МИД Андрей Сибига и другие чиновники. Первое - Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую. Второе - Украина никогда не согласится на любое ограничение своих вооруженных сил, сил обороны Украины, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. И третья - ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов", - перечислил он.

Как отметил Тихий, это три принципиальные позиции, которых Украина придерживается и они звучали и на других переговорах, "это не является особым сюрпризом".

"А то, что касается различных публикаций в СМИ, планов каких-то, сегодня я уже еще какой-то новый прочитал, еще кто-то обнародовал, мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, от президента Украины, от Офиса президента. Достаточно сообщений, которые определяют позицию Украины", - отметил спикер.

Позиция МИД относительно сливов в медиа

Представитель МИД также попросил не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа.

"Потому что ими занимается, поверьте, кто попало, извините, я вам скажу простым языком, очень большая часть в целом этих всех сливов не соответствует действительности. И когда меня, например, спрашивают на брифинге об этих сообщениях, то просто существует риск, что я, комментируя их, буду легитимизировать всевозможные эти вбросы, которые делают люди, которые, поверьте, не хотят ни мира, ни вообще продвижения этого процесса. Давайте не помогать этим людям и ориентироваться на официальные сообщения", - отметил Тихий.

Эскалация войны Россией за последние 45 дней

Он также напомнил, что 45 дней прошло с момента, когда Украина согласилась на безусловное полное прекращение огня и логично с точки зрения любого мирного процесса, что сначала прекращается огонь и убийства, и тогда начинаются разговоры о каких-то долгосрочных решениях войны, завершении агрессии, как это может быть.

"Мы так видим эту логику, мне кажется, что все логично. Но, к сожалению, за эти 45 дней, с тех пор, как Украина согласилась на это полное безусловное прекращение огня, из России мы увидели только ракеты, дроны, убийство детей, убийство гражданских, эскалацию террора и какие-то снова манипуляции на тему, что они еще требуют от Украины и ее союзников", - пояснил Тихий.

Поэтому, по его словам, это предложение Украины и готовность Украины остаются в силе, а "Россия может на него принять в любой момент, когда Россия выберет мир, а не войну".