Заяву на страховку можна подати онлайн: покрокова інструкція

Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для подання заяв щодо страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. Скористатись ним можна онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:
Алгоритм дій для подання заяви - наступний:
Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.
В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на страхову виплату“.
Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку “Продовжити”.
У спливаючому вікні “Заяви на страхову виплату” з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів (наведено у розділі V Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженому постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 11).
Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”.
Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
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