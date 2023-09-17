Заяву на страховку можна подати онлайн: покрокова інструкція

Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Алгоритм дій для подання заяви - наступний:

Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на страхову виплату“.

Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку “Продовжити” .

У спливаючому вікні “Заяви на страхову виплату” з наданого переліку о бираємо саме той тип заяви, який потрібно.

У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів (наведено у розділі V Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженому постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 11 ).

Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку “Сформувати заяву” .

Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

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