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Заявление на страховку можно подать онлайн: пошаговая инструкция

Фото: заявление на страховку можно подать онлайн (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис для подачи заявлений о страховых выплатах в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Воспользоваться им можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Отныне пострадавшие лица или члены их семей, которые авторизовались на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по квалифицированной электронной подписи (КЭП), для получения соответствующих страховых выплат могут подать онлайн:

  • заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
  • заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
  • заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;
  • заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.д.);
  • заявление о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).

Алгоритм действий для подачи заявления - следующий:

  • Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.

  • В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на страховую выплату".

  • Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить".

  • Во всплывающем окне “Заявления на страховую выплату” из предоставленного перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется.

  • В заявлении заполняем все обязательные поля, обозначенные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем скан-копии необходимых документов (приведены в разделе V Порядка назначения, перечисления и проведения страховых выплат, утвержденном постановлением правления ФССУ от 19.07.2018 № 11).

  • Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".

  • Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.

 

Напомним, в ПФУ рассказали, кому не продлят субсидию автоматически

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