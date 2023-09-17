Заявление на страховку можно подать онлайн: пошаговая инструкция

Отныне пострадавшие лица или члены их семей, которые авторизовались на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по квалифицированной электронной подписи (КЭП), для получения соответствующих страховых выплат могут подать онлайн:

заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);

заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;

заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;

заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.д.);

заявление о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).

Алгоритм действий для подачи заявления - следующий:

Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на страховую выплату".

Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить" .

Во всплывающем окне “Заявления на страховую выплату” из предоставленного перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется.

В заявлении заполняем все обязательные поля, обозначенные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем скан-копии необходимых документов (приведены в разделе V Порядка назначения, перечисления и проведения страховых выплат, утвержденном постановлением правления ФССУ от 19.07.2018 № 11 ).

Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление" .

Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, в ПФУ рассказали, кому не продлят субсидию автоматически

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