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У ПФУ розповіли, кому не продовжать субсидію автоматично

Четвер 14 вересня 2023 14:20
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У ПФУ розповіли, кому не продовжать субсидію автоматично Фото: у ПФУ розповіли, кому не продовжать субсидію автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці, які отримували субсидії влітку, продовжать їх отримувати й надалі. А для того, щоб оформити пільгу, слід звернутися до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олену Корчаку в ефірі телемарафону.

Автоматично субсидія збережеться у тих людей, яким вже її призначили, які знають, що вона в них буде. Тобто якщо була літня субсидія, то вона продовжиться автоматично.

"А для тих, хто не знає, чи буде субсидія, є кілька моментів. По-перше, житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням і закінчується до дати закінчення опалювального сезону", сказала Корчака.

Неопалювальний сезон розраховується з 1 травня по 30 вересня, опалювальний триває з 1 жовтня по 30 квітня.

"І якщо людина звертається протягом двох місяців з початку опалюваного сезону, то житлова субсидія призначається з початку такого сезону. Але не раніше дня виникнення права на її отримання", - зазначила Корчака.

Вона додала, що людям необхідно подати відповідну заяву у зручний для них спосіб. Тоді Пенсійний фонд ухвалить рішення щодо призначення або відмови для такого домогосподарства у виплаті субсидій.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.

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