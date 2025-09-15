Заяву на соцдопомогу тепер можна подати онлайн : у ПФУ пояснили, як це зробити

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог і соціальних стипендій, які раніше адміністрували органи соцзахисту. Для цього можна подати заяву онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Йдеться про понад 10 видів допомог і компенсацій, серед яких:
На вебпорталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс для дистанційного оформлення заяв. Для цього потрібно:
Результати розгляду можна перевірити у власному кабінеті у вкладці "Мої звернення".
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року всі наявні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в одну - базову соціальну допомогу. Її розмір розраховуватиметься залежно від доходу родини, а система стане більш адресною, прозорою та доступною через цифрові сервіси. Експеримент із новою допомогою розпочався з 1 липня 2025 року.