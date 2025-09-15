UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Заяву на соцдопомогу тепер можна подати онлайн : у ПФУ пояснили, як це зробити

Фото: Українці можуть оформити соцдопомогу онлайн (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог і соціальних стипендій, які раніше адміністрували органи соцзахисту. Для цього можна подати заяву онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Які виплати адмініструє ПФУ

Йдеться про понад 10 видів допомог і компенсацій, серед яких:

  • виплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам;
  • тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти;
  • компенсація за втрачене житло у зонах радіоактивного забруднення;
  • щорічна допомога та одноразові компенсації особам з інвалідністю;
  • грошова компенсація замість "пакунка малюка";
  • одноразова винагорода жінкам "Мати-героїня".

Як подати заяву онлайн

На вебпорталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс для дистанційного оформлення заяв. Для цього потрібно:

  • авторизуватися за допомогою КЕП;
  • в особистому кабінеті обрати розділ "Окремі види державних соціальних допомог";
  • заповнити онлайн-форму із даними про заявника та спосіб виплати (пошта чи банк);
  • за потреби додати інформацію про членів сім’ї та скановані документи;
  • підписати і надіслати заяву.

Результати розгляду можна перевірити у власному кабінеті у вкладці "Мої звернення".

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року всі наявні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в одну - базову соціальну допомогу. Її розмір розраховуватиметься залежно від доходу родини, а система стане більш адресною, прозорою та доступною через цифрові сервіси. Експеримент із новою допомогою розпочався з 1 липня 2025 року.

Пенсійний фонд УкраїниСоціальна допомога