Заяву на соцдопомогу тепер можна подати онлайн : у ПФУ пояснили, як це зробити

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року всі наявні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в одну - базову соціальну допомогу. Її розмір розраховуватиметься залежно від доходу родини, а система стане більш адресною, прозорою та доступною через цифрові сервіси. Експеримент із новою допомогою розпочався з 1 липня 2025 року.