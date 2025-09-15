RU

Общество Образование Деньги Изменения

Заявление на соцпомощь теперь можно подать онлайн : в ПФУ объяснили, как это сделать

Фото: Украинцы могут оформить соцпомощь онлайн (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее администрировали органы соцзащиты. Для этого можно подать заявление онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какие выплаты администрирует ПФУ

Речь идет о более 10 видах пособий и компенсаций, среди которых:

  • выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторам;
  • временная помощь детям, родители которых не платят алименты;
  • компенсация за утраченное жилье в зонах радиоактивного загрязнения;
  • ежегодная помощь и одноразовые компенсации лицам с инвалидностью;
  • денежная компенсация вместо "пакета малыша";
  • единовременное вознаграждение женщинам "Мать-героиня".

Как подать заявление онлайн

На веб-портале Пенсионного фонда появился новый сервис для дистанционного оформления заявлений. Для этого нужно:

  • авторизоваться с помощью КЭП;
  • в личном кабинете выбрать раздел "Отдельные виды государственных социальных пособий";
  • заполнить онлайн-форму с данными о заявителе и способ выплаты (почта или банк);
  • при необходимости добавить информацию о членах семьи и сканированные документы;
  • подписать и отправить заявление.

Результаты рассмотрения можно проверить в собственном кабинете во вкладке "Мои обращения".

Напомним, с 1 января 2026 года все имеющиеся выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий объединят в одну - базовую социальную помощь. Ее размер будет рассчитываться в зависимости от дохода семьи, а система станет более адресной, прозрачной и доступной через цифровые сервисы. Эксперимент с новой помощью начался с 1 июля 2025 года.

Пенсионный фонд УкраиныСоциальная помощь