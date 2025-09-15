Заявление на соцпомощь теперь можно подать онлайн : в ПФУ объяснили, как это сделать

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее администрировали органы соцзащиты. Для этого можно подать заявление онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Речь идет о более 10 видах пособий и компенсаций, среди которых:
На веб-портале Пенсионного фонда появился новый сервис для дистанционного оформления заявлений. Для этого нужно:
Результаты рассмотрения можно проверить в собственном кабинете во вкладке "Мои обращения".
Напомним, с 1 января 2026 года все имеющиеся выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий объединят в одну - базовую социальную помощь. Ее размер будет рассчитываться в зависимости от дохода семьи, а система станет более адресной, прозрачной и доступной через цифровые сервисы. Эксперимент с новой помощью начался с 1 июля 2025 года.