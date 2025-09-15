Заяву на соцдопомогу тепер можна подати онлайн : у ПФУ пояснили, як це зробити
З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог і соціальних стипендій, які раніше адміністрували органи соцзахисту. Для цього можна подати заяву онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Які виплати адмініструє ПФУ
Йдеться про понад 10 видів допомог і компенсацій, серед яких:
- виплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам;
- тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти;
- компенсація за втрачене житло у зонах радіоактивного забруднення;
- щорічна допомога та одноразові компенсації особам з інвалідністю;
- грошова компенсація замість "пакунка малюка";
- одноразова винагорода жінкам "Мати-героїня".
Як подати заяву онлайн
На вебпорталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс для дистанційного оформлення заяв. Для цього потрібно:
- авторизуватися за допомогою КЕП;
- в особистому кабінеті обрати розділ "Окремі види державних соціальних допомог";
- заповнити онлайн-форму із даними про заявника та спосіб виплати (пошта чи банк);
- за потреби додати інформацію про членів сім’ї та скановані документи;
- підписати і надіслати заяву.
Результати розгляду можна перевірити у власному кабінеті у вкладці "Мої звернення".
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року всі наявні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог об’єднають в одну - базову соціальну допомогу. Її розмір розраховуватиметься залежно від доходу родини, а система стане більш адресною, прозорою та доступною через цифрові сервіси. Експеримент із новою допомогою розпочався з 1 липня 2025 року.