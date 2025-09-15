Заяву на соцдопомогу тепер можна подати онлайн : у ПФУ пояснили, як це зробити

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог і соціальних стипендій, які раніше адміністрували органи соцзахисту. Для цього можна подати заяву онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Які виплати адмініструє ПФУ Йдеться про понад 10 видів допомог і компенсацій, серед яких: виплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

компенсація за втрачене житло у зонах радіоактивного забруднення;

щорічна допомога та одноразові компенсації особам з інвалідністю;

грошова компенсація замість "пакунка малюка";

одноразова винагорода жінкам "Мати-героїня". Як подати заяву онлайн На вебпорталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс для дистанційного оформлення заяв. Для цього потрібно: авторизуватися за допомогою КЕП;

в особистому кабінеті обрати розділ "Окремі види державних соціальних допомог";

заповнити онлайн-форму із даними про заявника та спосіб виплати (пошта чи банк);

за потреби додати інформацію про членів сім’ї та скановані документи;

підписати і надіслати заяву. Результати розгляду можна перевірити у власному кабінеті у вкладці "Мої звернення".