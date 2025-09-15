Заявление на соцпомощь теперь можно подать онлайн : в ПФУ объяснили, как это сделать

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее администрировали органы соцзащиты. Для этого можно подать заявление онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какие выплаты администрирует ПФУ Речь идет о более 10 видах пособий и компенсаций, среди которых: выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторам;

временная помощь детям, родители которых не платят алименты;

компенсация за утраченное жилье в зонах радиоактивного загрязнения;

ежегодная помощь и одноразовые компенсации лицам с инвалидностью;

денежная компенсация вместо "пакета малыша";

единовременное вознаграждение женщинам "Мать-героиня". Как подать заявление онлайн На веб-портале Пенсионного фонда появился новый сервис для дистанционного оформления заявлений. Для этого нужно: авторизоваться с помощью КЭП;

в личном кабинете выбрать раздел "Отдельные виды государственных социальных пособий";

заполнить онлайн-форму с данными о заявителе и способ выплаты (почта или банк);

при необходимости добавить информацию о членах семьи и сканированные документы;

подписать и отправить заявление. Результаты рассмотрения можно проверить в собственном кабинете во вкладке "Мои обращения".