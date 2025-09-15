Заявление на соцпомощь теперь можно подать онлайн : в ПФУ объяснили, как это сделать
С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее администрировали органы соцзащиты. Для этого можно подать заявление онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Какие выплаты администрирует ПФУ
Речь идет о более 10 видах пособий и компенсаций, среди которых:
- выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторам;
- временная помощь детям, родители которых не платят алименты;
- компенсация за утраченное жилье в зонах радиоактивного загрязнения;
- ежегодная помощь и одноразовые компенсации лицам с инвалидностью;
- денежная компенсация вместо "пакета малыша";
- единовременное вознаграждение женщинам "Мать-героиня".
Как подать заявление онлайн
На веб-портале Пенсионного фонда появился новый сервис для дистанционного оформления заявлений. Для этого нужно:
- авторизоваться с помощью КЭП;
- в личном кабинете выбрать раздел "Отдельные виды государственных социальных пособий";
- заполнить онлайн-форму с данными о заявителе и способ выплаты (почта или банк);
- при необходимости добавить информацию о членах семьи и сканированные документы;
- подписать и отправить заявление.
Результаты рассмотрения можно проверить в собственном кабинете во вкладке "Мои обращения".
Напомним, с 1 января 2026 года все имеющиеся выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий объединят в одну - базовую социальную помощь. Ее размер будет рассчитываться в зависимости от дохода семьи, а система станет более адресной, прозрачной и доступной через цифровые сервисы. Эксперимент с новой помощью начался с 1 июля 2025 года.