Заявок на 8000 гривен уже подали на большую сумму, чем предусмотрено в госбюджете

По состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 тысяч гривен компенсаций за карантин подали более 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан.

О количестве поданных заявок сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль .

По его информации заявки подали 206 тысяч человек.

В то же время пресс-служба Министерства финансов 20 апреля сообщила, что из государственного бюджета на выплаты выделили 1,4 млрд гривен.

"В целом ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан. На выплату этой помощи в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.