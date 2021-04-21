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Заявок на 8000 гривен уже подали на большую сумму, чем предусмотрено в госбюджете

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 тысяч гривен компенсаций за карантин подали более 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан.

О количестве поданных заявок сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации заявки подали 206 тысяч человек.

В то же время пресс-служба Министерства финансов 20 апреля сообщила, что из государственного бюджета на выплаты выделили 1,4 млрд гривен.

"В целом ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан. На выплату этой помощи в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам за 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

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