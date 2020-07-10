По заявлениям Коломойского открыли еще четыре дела против Порошенко, - адвокат

Четыре новые уголовные производства против пятого президента Петра Порошенко зарегистрированы по заявлениям бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"В тот вечер, когда прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования - генпрокурор Венедиктова заявила о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по отзывам обычных людей, которые поступают вроде бы со всей Украины", - отметил Головань.

"Обычным" человеком, по словам адвоката, оказался Игорь Коломойский. Адвокат подчеркивает, что речь идет о заведомо ложных обвинениях.

"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная - получается, что наносили вред "Приватбанка", разглашая его тайну, то есть сообщая о "ПриватБанк" правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб его тогдашним акционерам "Приватбанка", - отмечает Головань.

Между тем адвокат Илья Новиков добавляет, Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, которые касаются Петра Порошенко.

"Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно связывается со всеми событиями относительно отставки руководства НБУ. Это прекрасно увязывается с судебными процессами по возвращению "Приватбанка" под руководство Коломойского и близких ему человек. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связанные с действиями на других фронтах", - говорит адвокат.

Напомним, 8 июля, в Печерском районном суде продолжили избирать меру пресечения для Петра Порошенко.

Пятому президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божко в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-посол Канады Роман Ващук заявил, что вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которая было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".