ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд по делу Порошенко продолжили

Среда 08 июля 2020 обновлено 11:27
Суд по делу Порошенко продолжили
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Судебное заседание началось в 11:00

В Печерском районном суде продолжили избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко. Заседение началось в 11:27.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно изданию, суд уже продлил расследование этого дела до 10 октября.

Суд по делу Порошенко продолжили

Пятому президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В прокуратуре сначала заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн гривен залога, но уже на заседании 18 июня просили отпустить его на время следствия под личное обязательство до 10 июля.

Адвокаты пятого президента настаивают, что ходатайство прокуратуры о мере пресечения недействительно, поскольку на нем отсутствует дата.

РБК-Украина писало, 10 июня пятому президенту Украины объявили о подозрении в Госбюро расследований.

Отметим, в декабре прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко.

Кроме того, генпрокурор назвала количество открытых производств против Порошенко.

    Читайте РБК-Украина в Google

    Новости Украины Порошенко Петр
    News
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь