Суд по делу Порошенко продолжили

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Судебное заседание началось в 11:00

В Печерском районном суде продолжили избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко. Заседение началось в 11:27.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно изданию, суд уже продлил расследование этого дела до 10 октября.

Пятому президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В прокуратуре сначала заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн гривен залога, но уже на заседании 18 июня просили отпустить его на время следствия под личное обязательство до 10 июля.

Адвокаты пятого президента настаивают, что ходатайство прокуратуры о мере пресечения недействительно, поскольку на нем отсутствует дата.

РБК-Украина писало, 10 июня пятому президенту Украины объявили о подозрении в Госбюро расследований.

Отметим, в декабре прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко.

Кроме того, генпрокурор назвала количество открытых производств против Порошенко.