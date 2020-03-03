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Заявления Пристайко по Донбассу прямо противоречат минским соглашениям, - Лавров

Новости » Политика     03.03.2020 - 15:29
Заявления Пристайко по Донбассу прямо противоречат минским соглашениям, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявил, что Германия и Франция бездействуют относительно заявлений Украины о пересмотре минских соглашений

Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН на Донбассе прямо противоречат минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передают росСМИ.

Кроме того, Лавров заявил, что минские договоренности безальтернативны

"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое. В том числе заявления руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь. Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей", - заявил он.

Российский министр заявил, что направил обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции "подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве".

"Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже", - добавил он.

Ранее Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

Также Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации.

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