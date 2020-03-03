Заяви Пристайка по Донбасу прямо суперечать мінським угодам, - Лавров

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив, що Німеччина і Франція бездіяльні щодо заяв України про перегляд мінських угод

Заяви глави МЗС України Вадима Пристайка про необхідність розміщення миротворців ООН на Донбасі прямо суперечать мінським угодам. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, передають росЗМІ.

Крім того, Лавров заявив, що мінські домовленості безальтернативні

"Ми чуємо безліч конкретних ідей, які розшифровують думку пана Пристайко, включаючи ідеї про те, що потрібно розігнати органи влади в самопроголошених республіках, ввести війська ООН, взяти весь периметр цих територій під контроль і вже потім проводити вибори й багато іншого. В тому числі заяви керівництва України про те, що вони готові вести діалог з жителями Донбасу, але не з тими, кого ці жителі вибрали для того, щоб організовувати повсякденне життя. Це прямо суперечить конкретним положенням мінських домовленостей ", - заявив він.

Російський міністр заявив, що направив звернення міністрам закордонних справ Німеччини і Франції як учасникам нормандського формату із закликом не пропускати без реакції "подібні провокаційні заяви офіційних осіб в Києві".

"Одночасно наші французькі і німецькі колеги по суті нічого не роблять для того, щоб переконати своїх українських партнерів виконати те, про що домовилися на нормандському саміті в грудні в Парижі", - додав він.

Раніше Пристайко заявив, що триваюча війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до мінських домовленостей, які, за його словами, вичерпали себе.

Також Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації.