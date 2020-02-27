Минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк

Минобороны готовы выполнять действующие договоренности

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.ua.

Он отметил, что возможные планы изменения урегулирования ситуации, никак не меняют стратегические позиции Украины.

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, "Минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - сказал Загоронюк.

Он отметил, что минские соглашения», которые действуют на данный момент, "мы выполняем и готовы выполнять".

"Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - сказал министр обороны.

Однако, на сегодняшний день, у Минобороны есть четкая канва действий.

"Есть "Минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - отметил Загороднюк

"То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

РБК-Украина писало, что помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации.