Заявления Фокина не повлияют на переговоры ТКГ, - Костин

Скандальные заявления первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина не повлияют на ход переговоров. Но украинская сторона намерена отладить информационное сопровождение переговоров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу".

В частности, по мнению представителя Украины в политической подгруппе ТКГ, главы комитета Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, заявления Фокина свидетельствуют о разнообразии мнений в отношении Донбасса в украинском обществе.

В то же время он считает, что на сам ход минских переговоров противоречивые месседжи с украинской стороны не повлияют. Костин подтвердил РБК-Украина, что информационное сопровождение переговоров отладят, чтобы не было подобных конфликтных ситуаций.

"Мы стараемся быть максимально информативными для украинского общества, комментируем, что происходит, делимся нашими мыслями и впечатлениями. Наверное, в этом есть обратная сторона - бывает, что высказывания некоторых представителей делегации могут отличаться одно от другого", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сразу хотел видеть Витольда Фокина своим заместителем.

Фокин в одном из интервью заявил, что выступает за всеобщую амнистию и предоставление особого статуса всему Донбассу, а не только оккупированному.