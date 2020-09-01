Кравчук сразу хотел видеть Фокина своим замом в ТКГ, - источник

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук сразу хотел видеть Витольда Фокина своим заместителем. При этом Кравчук после ухода Леонида Кучмы был единственным кандидатом, с кем готова разговаривать российская сторона.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу".

Как рассказал РБК-Украина источник, близкий к переговорному процессу, ротации с украинской стороны не прошли безоблачно. В частности, Киев перебрал несколько кандидатов на пост сменщика Леонида Кучмы, но все они вызывали неприятие у российской стороны. А назначение фигуры, которую не воспринимают в Москве, заблокировало бы переговоры.

Собеседник отметил, что на Кравчука россияне согласились с "некоторым скрипом". Он, в свою очередь, сразу заявил, что желает видеть Фокина своим заместителем. Таким образом, оба ветерана украинской политики, фактически, зашли в Трехстороннюю контактную группу тандемом.

Напомним, Фокин после назначения в делегацию отличился скандальными заявлениями по Донбассу. По его словам, единственным путем к достижению мира является выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса, а также всеобщая амнистия.

Его слова вызвали резкую критику со стороны представителей власти. Сам Фокин считает, что всего лишь цитировал положения минских договоренностей.