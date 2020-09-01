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Заяви Фокіна не вплинуть на переговори ТКГ, - Костін

Автор: Мілан Лєліч

Скандальні заяви першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Вітольда Фокіна не вплинуть на хід переговорів. Але українська сторона має намір налагодити інформаційний супровід переговорів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні маневри: що означають заяви Фокіна щодо Донбасу".

Зокрема, на думку представника України в політичній підгрупі ТКГ, голови комітету Ради з питань правової політики Андрія Костіна, заяви Фокіна свідчать про різноманітність думок щодо Донбасу в українському суспільстві.

У той же час він вважає, що на сам хід мінських переговорів суперечливі меседжі з української сторони не вплинуть. Костін підтвердив РБК-Україна, що інформаційний супровід переговорів відлагодять, щоб не було подібних конфліктних ситуацій.

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"Ми намагаємося бути максимально інформативними для українського суспільства, коментуємо, що відбувається, ділимося нашими думками і враженнями. Напевно, в цьому є зворотна сторона - буває, що висловлювання деяких представників делегації можуть відрізнятися одне від іншого", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук відразу хотів бачити Вітольда Фокіна своїм заступником.

Фокін в одному з інтерв'ю заявив, що виступає за загальну амністію і надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окупованому.

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