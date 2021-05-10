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Криптовалюта Dogecoin резко обвалилась из-за шутки Илона Маска

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 03:39
Криптовалюта Dogecoin резко обвалилась из-за шутки Илона Маска Фото: глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время выступления в эфире шоу Saturday Night Live (SNL) Маск сказал, что Dogecoin появилась как шутка, но позже приобрела масштабы. Потом он сказал, что Dogecoin – это криптовалюта, которой можно торговать за обычные деньги.

Один из ведущих шоу спросил: "Так это мошенничество?", "Да, это мошенничество", - ответил Маск и засмеялся.

После твита Илона Маска о том, что он будет ведущим в Saturday Night Live, где он назвал себя Dogefather (будто крестный отец Dogecoin), курс криптовалюты за час вырос на 24%. После его шутки курс обвалился. Кроме того, в эфире SNL появилась мать Маска Мэй Маск. Она в шутку заявила, что не может дождаться своего подарка ко Дню матери: "Надеюсь, это не Dogecoin?". Маск на это ответил: "Да, это он".

Цена этой криптовалюты до эфира превысила $0,73, а после - упала до $0,46.

Напомним, биткойн сейчас держится в среднем на уровне 54-55 тысяч долларов.

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