Заявление Путина подтверждает, что "Северный поток-2" - это шантаж Европы, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об условии для увеличения поставок газа в Европу. По его словам, этим российский лидер подтвердил, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert.
По данным издания, Моравецкого во время конференции при открытии нового участка автотрассы А-1 спросили о заявлении Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".
"Своими словами президент России лишь подтверждает, что это ("Северный поток-2" - ред.) элемент шантажа России", - ответил польский премьер.
Моравецкий подчеркнул, что Европа должна ответить на такой шантаж со стороны России расширением газовой и энергетической инфраструктуры.
Напомним, 29 декабря Путин на совещании правительства заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".
Отметим, в этот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к запуску "Северного потока-2".