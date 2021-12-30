UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заявление Путина подтверждает, что "Северный поток-2" - это шантаж Европы, - Моравецкий

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об условии для увеличения поставок газа в Европу. По его словам, этим российский лидер подтвердил, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznes Alert.

По данным издания, Моравецкого во время конференции при открытии нового участка автотрассы А-1 спросили о заявлении Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".

"Своими словами президент России лишь подтверждает, что это ("Северный поток-2" - ред.) элемент шантажа России", - ответил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что Европа должна ответить на такой шантаж со стороны России расширением газовой и энергетической инфраструктуры.

Напомним, 29 декабря Путин на совещании правительства заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2".

Отметим, в этот же день глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к запуску "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинПольшаСеверный поток-2