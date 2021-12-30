Заява Путіна підтверджує, що "Північний потік-2" - це шантаж Європи, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про умови для збільшення постачання газу в Європу. За його словами, цим російський лідер підтвердив, що "Північний потік-2" є елементом шантажу з боку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biznes Alert .

За даними видання, Моравецького під час конференції при відкритті нової ділянки автотраси а-1 запитали про заяву Путіна про готовність Росії збільшити постачання газу в Європу після запуску "Північного потоку-2".

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що це ("Північний потік-2" - ред.) елемент шантажу Росії", - відповів польський прем'єр.

Моравецький підкреслив, що Європа повинна відповісти на такий шантаж з боку Росії розширенням газової та енергетичної інфраструктури.