ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу

Новина українською →
Москва, Среда 29 декабря 2021 17:26
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2". По его словам, Москва выполнила свою задачу по строительству трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Путин на совещании с правительством заявил, что дополнительные большие объемы российского газа будут поступать в Европу сразу же, как только будет разрешен запуск "Северного потока - 2".

Российский лидер также отметил, что Россия выполнила задачу по строительству "Северного потока-2" и теперь свое слово должны сказать европейцы. При этом Путин добавил, что запуск газопровода повлияет на цены не только для Европы, но и Украины.

Напомним, сегодня, 29 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к запуску "Северного потока-2". По его словам, завершено заполнение газом второй нитки трубопровода.

Отметим, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет готов до конца этого года, а его сертификация может быть завершена в середине 2022-го.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Северный поток-2
NEWS
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой