Заяву Луценка про відставку було погоджено з Порошенком, - джерело

Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

Луценко розуміє, що голосів за його відставку у Раді не буде

Генпрокурор Юрій Луценко заздалегідь погодив заяву про відставку з президентом України Петром Порошенком і його оточенням. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити".

Зокрема, за інформацією РБК-Україна, вчорашня заява Луценка у Верховній раді про готовність подати заяву про відставку не стала сюрпризом для команди Порошенка. Крім того, за даними джерел, це було погоджено з президентом і його найближчим оточенням, тому там не турбувалися з приводу можливого розвитку подій. Всі, в тому числі й сам Луценко, розуміли, що голосів для його відставки в Раді не буде.

"Луценко виглядав набагато краще, ніж Аваков (Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ - ред.), який провалив розслідування по справі (Катерини, - ред.) Гандзюк та інших активістів. Він тримається за посаду, Луценко не тримається. Це скоріше політичний крок. Він показав, що якщо є питання чи недовіра, то він готовий піти", - зазначив один зі співрозмовників з команди Порошенка.

У той же час джерела в "Народному фронті" розцінили заяву генпрокурора як "фарс" і "піар".

"Це не більш ніж черговий піар. Він прекрасно розумів, що голосів під його звільнення не буде", - розповів виданню один з "фронтовиків".

Нагадаємо, напередодні в ході виступу з доповіддю про розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Це нібито стало реакцією на витік однієї з версій злочину.

Також генпрокурор зазначив, що всю інформацію по справі Гандзюк буде засекречено.