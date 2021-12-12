"Реакция может быть только одна": Зеленский призывает уволить Гогилашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Требует его увольнения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал президента.
По его словам, на инцидент с участием Гогилашвили "может быть только одна реакция".
"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.
Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.
"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил он.
Напомним, Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями во время проверки на блок-посте в ООС. После этого он сказал, что готовит рапорт.
Также на инцидент отреагировал и министр МВД Денис Монастырский.