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"Реакция может быть только одна": Зеленский призывает уволить Гогилашвили

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Требует его увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал президента.

По его словам, на инцидент с участием Гогилашвили "может быть только одна реакция".

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.

Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил он.

Напомним, Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями во время проверки на блок-посте в ООС. После этого он сказал, что готовит рапорт.

Также на инцидент отреагировал и министр МВД Денис Монастырский.

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Владимир ЗеленскийМинистерство внутренних дел Украины