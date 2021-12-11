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"Готовлю рапорт". Гогилашвили сделал заявление после скандала на блокпосте в ООС

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Суббота 11 декабря 2021 17:00
"Готовлю рапорт". Гогилашвили сделал заявление после скандала на блокпосте в ООС Фото: заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили (www.facebook.com/Олександр-Гогілашвілі-заступник-міністра-внутрішніх-справ-України)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями во время проверки на блок-посте в ООС. Чиновник сделал первое заявление после инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Гогилашвили.

"Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность", - пишет Гогилашвили.

По словам Гогилашвили, он абсолютно согласен с решением главы министерства Дениса Монастырского по поводу желания его отстранить и инициировать проверку.

"Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - добавил Гогилашвили.

Напомним, РБК-Украина писалj о том, что в сети Интернет появилось видео, на котором заместитель главы МВД Гогилашвили начал ссору с правоохранителями на одном из блок-постов в зоне проведения ООС.

Также на инцидент отреагировал и министр МВД Денис Монастырский.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров", - заявил министр.

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