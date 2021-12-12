"Реакція може бути лише одна": Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі

За його словами, на інцидент за участю Гогілашвілі "може бути лише одна реакція".

"Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - заявив президент.

Зеленський вважає, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.

"Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", - додав він.