Заявлене РФ призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним, - Держдеп США
Згідно з умовами угоди, РФ не може призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.
"Заявлене Росією призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним", - зазначили у дипломатичному відомсті.
Відтак, пояснюють у Держдепі, зобов'язання російської сторони за договором зберігаються. Своєю чергою Сполучені Штати "залишаються готовими конструктивно працювати із РФ з метою виконання договору повною мірою".
Там навели конкретні приклади, чому Москва вже певний час не виконує досягнутих домовленостей. Зокрема:
- російська сторона не дозволяє проводити перевірки своїх стратегічних об'єктів, що, за умовами угоди, має відбуватися 18 разів на рік;
- представники РФ також відмовляються проводити зустрічі в органі імплементації домовленостей - Двосторонній консультативній комісії;
- окрім цього, Росія припинила передавати передбачені договором повідомлення щодо статусу своїх ядерних сил.
У відомстві додали, що Москва може легко виправити це, відновивши повноцінну діяльність відповідно до договору, яку вона проводила впродовж років.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що стоїть за призупиненням участі Росії в ДСНО та навіщо це Путіну.
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