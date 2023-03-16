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Заявленная РФ приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной, - Госдеп США

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Четверг 16 марта 2023 05:48
Заявленная РФ приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной, - Госдеп США Фото: В Госдепе США заявили, что приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Согласно условиям соглашения, РФ не может приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Заявленная Россией приостановка участия в ДСНО является юридически недействительной", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Следовательно, объясняют в Госдепе, обязательства российской стороны по договору сохраняются. В свою очередь Соединенные Штаты "остаются готовыми конструктивно работать с РФ с целью выполнения договора в полной мере".

Там привели конкретные примеры, почему Москва уже некоторое время не выполняет достигнутые договоренности. В частности:

  • российская сторона не позволяет проводить проверки своих стратегических объектов, что по условиям соглашения должно происходить 18 раз в год;
  • представители РФ также отказываются проводить встречи в органе имплементации договоренностей - двусторонней консультативной комиссии;
  • кроме того, Россия прекратила передавать предусмотренные договором сообщения о статусе своих ядерных сил.

В ведомстве добавили, что Москва может легко исправить это, восстановив полноценную деятельность в соответствии с договором, которую она проводила в течение многих лет.

Напомним, ранее мы объясняли, что стоит за приостановкой участия России в ДСНВ и зачем это Путину.

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