Заявленная РФ приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной, - Госдеп США

Согласно условиям соглашения, РФ не может приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Заявленная Россией приостановка участия в ДСНО является юридически недействительной", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Следовательно, объясняют в Госдепе, обязательства российской стороны по договору сохраняются. В свою очередь Соединенные Штаты "остаются готовыми конструктивно работать с РФ с целью выполнения договора в полной мере".

Там привели конкретные примеры, почему Москва уже некоторое время не выполняет достигнутые договоренности. В частности:

российская сторона не позволяет проводить проверки своих стратегических объектов, что по условиям соглашения должно происходить 18 раз в год;

представители РФ также отказываются проводить встречи в органе имплементации договоренностей - двусторонней консультативной комиссии;

кроме того, Россия прекратила передавать предусмотренные договором сообщения о статусе своих ядерных сил.

В ведомстве добавили, что Москва может легко исправить это, восстановив полноценную деятельность в соответствии с договором, которую она проводила в течение многих лет.