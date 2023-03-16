Заявленная РФ приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной, - Госдеп США
Согласно условиям соглашения, РФ не может приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
"Заявленная Россией приостановка участия в ДСНО является юридически недействительной", - отметили в дипломатическом ведомстве.
Следовательно, объясняют в Госдепе, обязательства российской стороны по договору сохраняются. В свою очередь Соединенные Штаты "остаются готовыми конструктивно работать с РФ с целью выполнения договора в полной мере".
Там привели конкретные примеры, почему Москва уже некоторое время не выполняет достигнутые договоренности. В частности:
- российская сторона не позволяет проводить проверки своих стратегических объектов, что по условиям соглашения должно происходить 18 раз в год;
- представители РФ также отказываются проводить встречи в органе имплементации договоренностей - двусторонней консультативной комиссии;
- кроме того, Россия прекратила передавать предусмотренные договором сообщения о статусе своих ядерных сил.
В ведомстве добавили, что Москва может легко исправить это, восстановив полноценную деятельность в соответствии с договором, которую она проводила в течение многих лет.
Напомним, ранее мы объясняли, что стоит за приостановкой участия России в ДСНВ и зачем это Путину.
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