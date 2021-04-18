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Заявки на 8 тысяч гривен компенсации за карантин можно подавать с завтрашнего дня

Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники смогут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля. Заявки нужно подавать через "Дію".

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в красных зонах смогут подать запрос через портал или приложение Дія", - написал он.

Шмыгаль призвал украинцев в областях с красным уровнем эпидопасности отправлять заявки на получение денег.

"Надеюсь, что местная власть тоже подставит плечо поддержки и увеличит выплаты людям в пределах своих регионов", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплаты физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Правительство также определило перечень предпринимателей, которые смогут получить помощь в размере 8 тысяч гривен. Выплаты получат только те, чей основной вид деятельности вошел в список.

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