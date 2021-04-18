Заявки на 8 тысяч гривен компенсации за карантин можно подавать с завтрашнего дня

"Завтра, 19 апреля, начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в красных зонах смогут подать запрос через портал или приложение Дія", - написал он.

Шмыгаль призвал украинцев в областях с красным уровнем эпидопасности отправлять заявки на получение денег.

"Надеюсь, что местная власть тоже подставит плечо поддержки и увеличит выплаты людям в пределах своих регионов", - добавил он.